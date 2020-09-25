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Камни и коктейли Молотова. В США беспорядки не утихают 4 месяца

25 сентября 2020 12:30
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Новости США. Более 20 участников беспорядков задержали в американском Луисвилле. Второй день подряд в городе царит хаос из-за массовых протестов, которые вспыхнули после суда по делу о гибели афроамериканки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Камни и коктейли Молотова. В США беспорядки не утихают 4 месяца -1

Мирными демонстрации никак не назовёшь: активисты громят витрины магазинов, ресторанов и кафе, наносят ущерб общественным остановкам и транспорту, забрасывают полицейских камнями, коктейлями Молотова и вступают в столкновения. 

Камни и коктейли Молотова. В США беспорядки не утихают 4 месяца -4

Не останавливает дебоширов ни применение водомётов и дыма, ни массовые задержания, ни мобилизация сотрудников нацгвардии.  

Камни и коктейли Молотова. В США беспорядки не утихают 4 месяца -7

Однако власти настроены решительно: Дональд Трамп не раз заявлял, что демонстрантам будет дан жёсткий отпор. Отметим, беспорядки в США не прекращаются уже почти 4 месяца.  

# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Фотофакт

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