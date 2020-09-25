Камни и коктейли Молотова. В США беспорядки не утихают 4 месяца

Новости США. Более 20 участников беспорядков задержали в американском Луисвилле. Второй день подряд в городе царит хаос из-за массовых протестов, которые вспыхнули после суда по делу о гибели афроамериканки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мирными демонстрации никак не назовёшь: активисты громят витрины магазинов, ресторанов и кафе, наносят ущерб общественным остановкам и транспорту, забрасывают полицейских камнями, коктейлями Молотова и вступают в столкновения.

Не останавливает дебоширов ни применение водомётов и дыма, ни массовые задержания, ни мобилизация сотрудников нацгвардии.