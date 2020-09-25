16-летний подросток приговорён к тюремному сроку за участие в беспорядках в Гонконге

Три года и четыре месяца тюремного заключения за участие в беспорядках. Такой приговор вынес суд Гонконга школьнику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле 2019 года молодой человек принимал активное участие в различных манифестациях, а также входил в группу демонстрантов, которая избила полицейских. На момент совершения преступления школьнику было 16 лет.