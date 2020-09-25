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У берегов Тасмании продолжается спецоперация по спасению дельфинов

25 сентября 2020 12:56
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Новости Австралии. Около сотни дельфинов-гринд, застрявших на мелководье у берегов Тасмании, отправлены в море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

У берегов Тасмании продолжается спецоперация по спасению дельфинов -1

Спецоперация по спасению выживших животных продолжается уже несколько дней. Участие в ней принимают десятки спасателей и добровольцев. В помощи нуждаются ещё как минимум 12 дельфинов.  

У берегов Тасмании продолжается спецоперация по спасению дельфинов -4

В общей сложности на отмелях были обнаружены около 500 особей. Из них 350 погибли. Этот случай стал самым масштабным для региона. Киты и дельфины довольно часто выбрасываются на берег, однако такое количество – рекорд.  

У берегов Тасмании продолжается спецоперация по спасению дельфинов -7

По мнению учёных, зачастую дельфины погибают, пытаясь помочь своим сородичам, застрявшим на отмели.  

# Дикие животные # Фотофакт

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