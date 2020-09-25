У берегов Тасмании продолжается спецоперация по спасению дельфинов

Новости Австралии. Около сотни дельфинов-гринд, застрявших на мелководье у берегов Тасмании, отправлены в море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спецоперация по спасению выживших животных продолжается уже несколько дней. Участие в ней принимают десятки спасателей и добровольцев. В помощи нуждаются ещё как минимум 12 дельфинов.

В общей сложности на отмелях были обнаружены около 500 особей. Из них 350 погибли. Этот случай стал самым масштабным для региона. Киты и дельфины довольно часто выбрасываются на берег, однако такое количество – рекорд.