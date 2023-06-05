Столтенберг: Швеция готова вступить в НАТО

Швеция выполнила требования Турции и готова вступить в НАТО. Об этом по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил генсек альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Йенс Столтенберг договорился с турецким лидером о проведении встречи между Турцией, Швецией и НАТО 12 июня и отметил, что у Анкары еще есть время на ратификацию шведской заявки до июльского саммита НАТО. Ранее Эрдоган потребовал письменных гарантий того, что Стокгольм прекратит поддержку запрещенных в Турции террористических организаций.