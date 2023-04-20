Столтенберг неожиданно прибыл в Киев

Генсек НАТО Йенс Столтенберг неожиданно прибыл с необъявленным визитом в Киев. Подробности визита не разглашаются. С какой целью и о чем будут говорить глава альянса и президент Зеленский, пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аналитики сходятся в одном мнении, скорее всего, будет обсуждаться увеличение военной помощи и, возможно, перспективы вступления в НАТО Украины. По крайней мере Зеленский получил приглашение на саммит альянса, который пройдет летом в Вильнюсе. Пока союзники по военному блоку расходятся во мнениях о перспективах Киева. США считают, что это может привести к обострению конфликта.