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Столтенберг неожиданно прибыл в Киев

20 апреля 2023 11:00
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг неожиданно прибыл с необъявленным визитом в Киев. Подробности визита не разглашаются. С какой целью и о чем будут говорить глава альянса и президент Зеленский, пока неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столтенберг неожиданно прибыл в Киев-1

Аналитики сходятся в одном мнении, скорее всего, будет обсуждаться увеличение военной помощи и, возможно, перспективы вступления в НАТО Украины. По крайней мере Зеленский получил приглашение на саммит альянса, который пройдет летом в Вильнюсе. Пока союзники по военному блоку расходятся во мнениях о перспективах Киева. США считают, что это может привести к обострению конфликта.

# НАТО # Владимир Зеленский # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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