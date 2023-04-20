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Генсек НАТО Йенс Столтенберг находится с визитом в Киеве

20 апреля 2023 10:43
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начал визит в Украину, подтвердила в четверг, 20 апреля, пресс-служба Североатлантического альянса, информирует РИА Новости.

Проинформировать подробнее о целях его приезда на украинскую территорию пообещали позже. Подробности будут раскрыты в ближайшее время, отметили в пресс-службе. 

Это первое посещение Столтенберга Украины за время СВО. Руководитель НАТО неоднократно заявлял, что Альянс не сторона конфликта, несмотря на снабжение киевского режима снарядами и боевой техникой со стороны стран, входящих в НАТО.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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