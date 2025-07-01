Повышенная тревожность. По данным соцопроса, каждый второй поляк боится, что в ближайшие месяцы начнется масштабный вооруженный конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противоположного мнения придерживаются 40 % респондентов. Остальные затруднились ответить, поскольку считают, что в целом международная обстановка оставляет желать лучшего. Исследование также показало, что самой уязвимой группой являются женщины. Они выражают большую тревогу по сравнению с мужчинами и детьми. Оценивая данные опроса, аналитики отмечают, что европейским властям выгодно держать население в напряжении, чтобы оправдывать увеличение военных расходов.