Прямой эфир

Каждый второй поляк боится, что в ближайшие месяцы начнётся масштабный вооружённый конфликт

01 июля 2025 06:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Повышенная тревожность. По данным соцопроса, каждый второй поляк боится, что в ближайшие месяцы начнется масштабный вооруженный конфликт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый второй поляк боится, что в ближайшие месяцы начнётся масштабный вооружённый конфликт-2

Противоположного мнения придерживаются 40 % респондентов. Остальные затруднились ответить, поскольку считают, что в целом международная обстановка оставляет желать лучшего. Исследование также показало, что самой уязвимой группой являются женщины. Они выражают большую тревогу по сравнению с мужчинами и детьми. Оценивая данные опроса, аналитики отмечают, что европейским властям выгодно держать население в напряжении, чтобы оправдывать увеличение военных расходов.

# Социологический опрос # Опрос # Польша

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии оптовая цена электричества может взлететь до 500 евро за мегаватт-час
01 июля 2025 06:12

В Германии оптовая цена электричества может взлететь до 500 евро за мегаватт-час

Президент и премьер-министр Франции стремительно теряют доверие – опрос
01 июля 2025 06:01

Президент и премьер-министр Франции стремительно теряют доверие – опрос

The National Interest: новое оружие не сможет спасти Киев, ему помогут лишь переговоры
30 июня 2025 20:29

The National Interest: новое оружие не сможет спасти Киев, ему помогут лишь переговоры