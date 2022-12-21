ЕС может не хватить 30 млрд кубометров природного газа в 2023 году

ЕС может столкнуться с нехваткой природного газа в 30 миллиардов кубометров в 2023 году, считают эксперты международного экономического агентства. Такие неоптимистичные прогнозы заставляют европейцев беспокоиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, уже сегодня во Франции, опасаясь возможных отключений электроэнергии зимой, люди и предприятия запасаются походными печками. Их продажи, а также реализация фонарей в туристических магазинах Парижа в декабре выросли в 10 раз. Пустеют и склады с генераторами – на них осталась примерно пятая часть от всего объема продукции.