Железнодорожники во Франции будут бастовать на рождественские праздники и новогодние выходные

Французские железнодорожники планируют бастовать на рождественские и новогодние выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А ведь этого можно было избежать. По информации Национальной компании железных дорог, сотрудники просили о повышении зарплаты, но договориться с руководством не получилось. Теперь выход один – стачки. В связи с этим в работе транспорта ожидаются сбои, однако в управляющей компании надеются, что они будут не очень серьезными.