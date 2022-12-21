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Железнодорожники во Франции будут бастовать на рождественские праздники и новогодние выходные

21 декабря 2022 19:40
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Французские железнодорожники планируют бастовать на рождественские и новогодние выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Железнодорожники во Франции будут бастовать на рождественские праздники и новогодние выходные-1

А ведь этого можно было избежать. По информации Национальной компании железных дорог, сотрудники просили о повышении зарплаты, но договориться с руководством не получилось. Теперь выход один – стачки. В связи с этим в работе транспорта ожидаются сбои, однако в управляющей компании надеются, что они будут не очень серьезными.

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# Забастовка # Новости Франции # Фотофакт

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