Новости Польши. Решения на благо народа. Далеко не во всех странах, особенно европейских, пользуются подобным принципом. Так, например, в Польше местные чиновники легко жертвуют интересами своих сограждан в угоду политической конъюнктуре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате новогодний стол простых поляков становится заметно беднее. Особенно сильно люди переживают из-за карпа. Ежегодно он был едва ли не главным блюдом праздника, но в этот раз цены на него взлетели чуть ли не до небес. Как рассказывают производители, увеличение стоимости – решение вынужденное. Инфляция в стране не снижается, затраты на выращивание карпов, их хранение и транспортировку растут. В среднем на 150 %. В итоге и продавцы вынуждены увеличивать цены. А потому карп на праздничном столе в 2022 году будет признаком семейного достатка.