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США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о перемирии в Газе

21 ноября 2024 07:21
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США в очередной раз доказали, что их приоритетом во внешней политике является разжигание и поддержание конфликтов в любом регионе мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о перемирии в Газе-2

Страна наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении огня в Газе. Соединенные Штаты были единственными, кто проголосовал против перемирия в секторе, который более года уничтожается войной. Этот демарш Вашингтона вызвал резкую критику даже его союзников. 

Оказывается, США не понравилось, что в резолюции ничего не упоминается об освобождении заложников. Поэтому Израилю дан четкий сигнал, что он может продолжать бомбардировки анклава, пока ХАМАС не отпустит всех захваченных израильтян. И в этом может рассчитывать на военную помощь Вашингтона. 

# Международная политика

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