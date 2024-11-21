США наложили вето на резолюцию Совбеза ООН о перемирии в Газе

США в очередной раз доказали, что их приоритетом во внешней политике является разжигание и поддержание конфликтов в любом регионе мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН о прекращении огня в Газе. Соединенные Штаты были единственными, кто проголосовал против перемирия в секторе, который более года уничтожается войной. Этот демарш Вашингтона вызвал резкую критику даже его союзников.

Оказывается, США не понравилось, что в резолюции ничего не упоминается об освобождении заложников. Поэтому Израилю дан четкий сигнал, что он может продолжать бомбардировки анклава, пока ХАМАС не отпустит всех захваченных израильтян. И в этом может рассчитывать на военную помощь Вашингтона.