Средний чек за электричество в Великобритании превысит 5000 долларов в год

Новости Великобритании. Через несколько месяцев стоимость энергоносителей в Великобритании вырастет в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повышение тарифов уже прогнозируют многие эксперты.

В результате средний счет за электроэнергию превысит 5 000 долларов в год. Причем уже в октябре энергоносители подорожают более чем на 80 %. А вот в Испании начали действовать экстренные меры по ограничению потребления электроэнергии.