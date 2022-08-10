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Средний чек за электричество в Великобритании превысит 5000 долларов в год

10 августа 2022 20:06
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Новости Великобритании. Через несколько месяцев стоимость энергоносителей в Великобритании вырастет в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повышение тарифов уже прогнозируют многие эксперты.  

Средний чек за электричество в Великобритании превысит 5000 долларов в год-1

В результате средний счет за электроэнергию превысит 5 000 долларов в год. Причем уже в октябре энергоносители подорожают более чем на 80 %. А вот в Испании начали действовать экстренные меры по ограничению потребления электроэнергии.  

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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