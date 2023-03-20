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Сразу два вотума недоверия. Во Франции решается судьба кабмина Макрона

20 марта 2023 18:43
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Новости Франции. Национальное собрание Франции 20 марта решает будущее правительства Макрона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На голосование поставлены сразу два вотума недоверия правящей коалиции во главе с премьер-министром. Для их принятия необходимы голоса 287 депутатов. При этом потенциально «за» могут проголосовать лишь 257 человек.

Сразу два вотума недоверия. Во Франции решается судьба кабмина Макрона-1

Главная интрига – поддержат ли вотум недоверия депутаты из праволиберальной партии «Республиканцы» – их 61. И если предложение все-таки будет принято, то это станет большим ударом для президента Франции: законопроект о пенсиях будет отклонен, а его кабмину придется уйти в отставку.

Сразу два вотума недоверия. Во Франции решается судьба кабмина Макрона-4

Меньше чем за год своих полномочий правительство Борн пережило уже 14 голосований в парламенте об объявлении ему недоверия. Правда, пока ни одно из них не увенчалось успехом для оппозиции. При этом эксперты и местные СМИ называют настоящим получателем этих претензий самого Макрона. 

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# Международная политика # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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