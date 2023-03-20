Сразу два вотума недоверия. Во Франции решается судьба кабмина Макрона

Новости Франции. Национальное собрание Франции 20 марта решает будущее правительства Макрона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На голосование поставлены сразу два вотума недоверия правящей коалиции во главе с премьер-министром. Для их принятия необходимы голоса 287 депутатов. При этом потенциально «за» могут проголосовать лишь 257 человек.

Главная интрига – поддержат ли вотум недоверия депутаты из праволиберальной партии «Республиканцы» – их 61. И если предложение все-таки будет принято, то это станет большим ударом для президента Франции: законопроект о пенсиях будет отклонен, а его кабмину придется уйти в отставку.