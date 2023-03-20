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В это кафе в Токио всегда очередь. А всё из-за повара, который по-особому готовит пудинг

20 марта 2023 14:28
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Новости Японии. Кафе в Токио, набравшее популярность в интернете, стало хитом и в оффлайн-среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все дело в Шизуо Мори. Он без преувеличения звезда кулинарного мира Японии и не только. Опять же, благодаря социальным сетям.

В это кафе в Токио всегда очередь. А всё из-за повара, который по-особому готовит пудинг-1

Изюминка Шизуо – в его способе приготовления пудинга. Процесс завораживает, а следить за руками мастера едва успеваешь.

В это кафе в Токио всегда очередь. А всё из-за повара, который по-особому готовит пудинг-4

Шизуо Мори, владелец кафе:
Я счастлив, что в магазин приходит больше покупателей. Но есть одна вещь, о которой я сожалею. Когда слишком много людей, не все могут попасть внутрь.

В это кафе в Токио всегда очередь. А всё из-за повара, который по-особому готовит пудинг-7

В феврале Токио посетили почти полтора миллиона человек. Власти рады, что туристическая сфера страны постепенно оживает после пандемии, однако даже такое, казалось бы, внушительное число гостей – далеко не предел для Японии. Раньше число туристов было примерно на 40 % выше.

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# Профессии # Новости Японии # Фотофакт

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