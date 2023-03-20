В это кафе в Токио всегда очередь. А всё из-за повара, который по-особому готовит пудинг

Новости Японии. Кафе в Токио, набравшее популярность в интернете, стало хитом и в оффлайн-среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все дело в Шизуо Мори. Он без преувеличения звезда кулинарного мира Японии и не только. Опять же, благодаря социальным сетям.

Изюминка Шизуо – в его способе приготовления пудинга. Процесс завораживает, а следить за руками мастера едва успеваешь.

Шизуо Мори, владелец кафе:

Я счастлив, что в магазин приходит больше покупателей. Но есть одна вещь, о которой я сожалею. Когда слишком много людей, не все могут попасть внутрь.