Над пятью медведями издевались 20 лет, чтобы добывать целебную желчь. Теперь животные в безопасности

На небольшой частной ферме во вьетнамской коммуне Фунгтхыонг на окраине Ханоя занимались добычей желчи из живых медведей. Этот ужасный вид деятельности все еще распространен в таких странах Азии, как Вьетнам, Китай и Южная Корея, так как там медвежья желчь считается ценным лекарством.

Туан Бендиксен, директор зоозащитной организации:

Медвежья желчь использовалась в традиционной медицине в качестве тонизирующего средства для растирания. Она также используется для лечения других болезней, хотя нет конкретных доказательств того, что это действительно помогает. И из-за этого огромного спроса на медвежью желчь и держат медведей на фермах.