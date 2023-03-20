Над пятью медведями издевались 20 лет, чтобы добывать целебную желчь. Теперь животные в безопасности
На небольшой частной ферме во вьетнамской коммуне Фунгтхыонг на окраине Ханоя занимались добычей желчи из живых медведей. Этот ужасный вид деятельности все еще распространен в таких странах Азии, как Вьетнам, Китай и Южная Корея, так как там медвежья желчь считается ценным лекарством.
Туан Бендиксен, директор зоозащитной организации:
Медвежья желчь использовалась в традиционной медицине в качестве тонизирующего средства для растирания. Она также используется для лечения других болезней, хотя нет конкретных доказательств того, что это действительно помогает. И из-за этого огромного спроса на медвежью желчь и держат медведей на фермах.
Эти пять гималайских медведей провели на ферме более 20 лет, сидя в тесных ржавых клетках. В их желчные пузыри были вставлены катетеры, и дважды в день из них выкачивали снадобье. Но теперь постоянные мучения для этих особей позади. Спасенные медведи по прозвищам Хронос, Рассвет, Полдень, Сумерки и Полночь были доставлены в приют, где смогут прожить оставшиеся годы без эксплуатации их организма.
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