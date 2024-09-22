«Спящие» бомбы – кому может быть выгодна массовая детонация пейджеров в Ливане?

На неделе весь мир следил за тем, как разворачиваются события в Ливане, пережившем беспрецедентные атаки. 17 и 18 сентября в стране произошли взрывы устройств связи. В первый день взорвались несколько тысяч пейджеров. А затем сдетонировали рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Серия взрывов вызвала волну возмущений и страха, что это станет триггером для начала большой войны на Ближнем Востоке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кому может быть выгодна эскалация и способна ли атака ограничить потенциал «Хезболлы» – в ситуации разбирались наши корреспонденты.

Девайс-джихад, не иначе. Ливан на неделе добавил миру технофобий и шокировал сложной схемой «спящих» дистанционных бомб. Во вторник в Бейруте и других городах началась массовая детонация пейджеров. Казалось бы, кто вообще пользуется ими в XXI веке, но именно это средство связи как самое безопасное использовали члены группировки «Хезболла». Гаджет двойного назначения, именно они стали исполнителями убийств.

Официальные лица заявляют, что Израиль подложил взрывчатку в пейджеры, проданные «Хезболле».

В результате первой волны кибератаки погибли порядка 20 человек. В основном это члены группировки. Однако целью атакующих стали и гражданские, среди них и дети. Тысячи жителей получили ранения. Чаще ожоги лица и рук, 1,5 тысячи ливанцев лишились зрения. Среди тех, кто оказался в списке пострадавших, и посол Ирана в Бейруте, который поделился своими мыслями по поводу произошедшего.

Моджтаба Амани, посол Ирана в Бейруте:

Все эти пейджеры использовались не в политических целях, а обычными людьми, их раздали по больницам, детским садам и другим учреждениям лишь для того, чтобы информировать о возможных атаках.

Почему такой девайс, как пейджер снова вышел из цифрового забвения? Все просто. «Хезболла» использовала устройство много лет, оно было альтернативой сотовым телефонам: его положение невозможно отследить. По сути, это радиоприемник, который преобразует сигнал в текстовое сообщение. Для ячейки это основной элемент военного управления в организации. Что же до шокирующей и одновременно уникальной операции. Предположительно исполнитель ливанского смертельного восстания гаджетов – Израиль. План-схема сложная, но уже обкатанная. Ранее израильтяне в Иран поставляли электрические разъемы, именно в них была встроена взрывчатка и предназначались для ракетных систем. Тогда иранская разведка это выявила и пресекла. А вот Ливан импортные поставки с таким сюрпризом не отследил.

Ливан и руководство «Хезболлы», как и западная пресса, возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Однако там обвинения до сих пор никак не прокомментировали. Из-за взрывов в Ливане Совбез Организации Объединенных Наций созвал внеочередной заседание. Там кибератаку назвали военным преступлением. Постпред Израиля в ООН вину в произошедшем признавать отказался.

Розмари Дикарло, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства:

Риск для безопасности и стабильности не только в Ливане, но и во всем регионе не может быть серьезнее. Генеральный секретарь уже выразил свою глубокую тревогу по поводу этих событий. Я разделяю его чувства и настоятельно призываю всех участников проявлять максимальную сдержанность, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.