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Spiegel: Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен поругались из-за Украины

06 октября 2023 09:24
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен повздорили из-за вопросов, касающихся Украины и борьбы за власть в ЕС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Spiegel.

Мишель критиковал внешнеполитические инициативы фон дер Ляйен. Он также высказал предположение, что Украина может стать членом ЕС к 2030 году при выполнении всех необходимых условий, что стало основанием для выдвижения обвинений в злоупотреблении властью.

Ранее Фон дер Ляйен выразила уверенность в успешном расширении ЕС, но не назвала конкретных сроков вступления Украины.

# Международная политика # Шарль Мишель # Урсула фон дер Ляйен

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