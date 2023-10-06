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Швейцария хочет высылать из страны украинцев, заплатив за отъезд домой

06 октября 2023 08:44
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Государственный секретариат Швейцарии по миграции изучает вопрос о выплате украинским беженцам от 1 тыс. до 4 тыс. швейцарских франков (1 090-4 355 долл.) за добровольное возвращение на родину. Об этом пишет РИА Новости.

Это связано с запланированной на 2024-2025 гг. упразднением статуса S для беженцев из Украины. Предполагается, что к тому моменту на родину вернутся порядка 70 тыс. украинских граждан, но остается риск, что 14 тыс. не захотят покидать Швейцарию.

По данным на 18 августа, 65 148 выходцев из Украины имеют статус беженца S, дающий право на трудоустройство, страхование, образование для детей и на свободное передвижение.

# Международная политика

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