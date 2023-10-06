Военком призвал всех мужчин Украины готовиться к отправке на фронт

Представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин подчеркивает, что в Украине к возможности участия в военных действиях должен быть готов каждый мужчина. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заметил, что имеющийся в стране мобилизационный потенциал дает возможность проводить донабор в армию без внесения изменений в законодательство.

С февраля 2022 года в Украине действует военное положение и постановление о всеобщей мобилизации. Выезд за пределы страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.