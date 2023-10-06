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Военком призвал всех мужчин Украины готовиться к отправке на фронт

06 октября 2023 08:55
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Представитель военкомата Полтавской области Роман Истомин подчеркивает, что в Украине к возможности участия в военных действиях должен быть готов каждый мужчина. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев заметил, что имеющийся в стране мобилизационный потенциал дает возможность проводить донабор в армию без внесения изменений в законодательство. 

С февраля 2022 года в Украине действует военное положение и постановление о всеобщей мобилизации. Выезд за пределы страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. 

# Международная политика

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