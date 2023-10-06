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Трамп заявил, что готов стать спикером Палаты представителей Конгресса США

06 октября 2023 09:02
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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он готов стать временным спикером Палаты представителей, если Республиканская партия не сумеет найти другую кандидатуру. Об этом пишет РИА Новости.

Он согласился занимать эту должность в течение 30, 60 или 90 дней, до тех пор пока в партии не будет найден более длительный вариант. Как подчеркнул Трамп, это приглашение поступило от его друзей в Конгрессе. Избрание спикера намечено на среду, а во вторник республиканцы будут обсуждать кандидатов на заседании фракции.

# Международная политика

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