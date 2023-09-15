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В Польше остаётся месяц до парламентских выборов

15 сентября 2023 09:00
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Новости Польши. Ровно месяц до парламентских выборов в Польше. 15 октября поляки решат, кто будет у власти. Для теперешнего руководства победа имеет жизненно важное значение. Так как бороться партия «Право и справедливость» будет не только за места в Сейме, но и за свободу своих политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше остаётся месяц до парламентских выборов-1

Оппозиция в случае победы обещала отдать под трибунал президента, премьера и других высокопоставленных чиновников. И при этом «Гражданская коалиция» заверяет поляков, что уже в первые 100 дней пребывания у власти решит почти все существующие проблемы. А это инфляция, низкий экономический рост и раздутые бюджетные расходы. По последним опросам, правящая партия может набрать 39 % голосов, оппозиция – 31%.

# Выборы в Польше # Новости Польши # Фотофакт

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