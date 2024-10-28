Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» на старте выездной серии в чемпионате КХЛ

Игра с лидером Западной конференции складывалась для «зубров» непросто. Уже на старте второго периода хозяева вели с комфортным преимуществом в три шайбы. Минчане нашли в себе силы вернуться в игру. Голы Виталия Пинчука и Николаса Мелоша сделали отставание минимальным. К сожалению, на большее «Динамо» не хватило – в итоге поражение со счетом 2:3. В турнирной таблице Запада белорусский клуб по-прежнему занимает 8-е место. Следующий матч наша команда проведет 29 октября против «Северстали», а завершат минчане выездную серию 31 октября встречей с нижегородским «Торпедо».