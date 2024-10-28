Прямой эфир

Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» на старте выездной серии в чемпионате КХЛ

28 октября 2024 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Матчем с «Локомотивом» минское «Динамо» продолжило выступление в Континентальной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское «Динамо» уступило «Локомотиву» на старте выездной серии в чемпионате КХЛ-1

Игра с лидером Западной конференции складывалась для «зубров» непросто. Уже на старте второго периода хозяева вели с комфортным преимуществом в три шайбы. Минчане нашли в себе силы вернуться в игру. Голы Виталия Пинчука и Николаса Мелоша сделали отставание минимальным. К сожалению, на большее «Динамо» не хватило – в итоге поражение со счетом 2:3. В турнирной таблице Запада белорусский клуб по-прежнему занимает 8-е место. Следующий матч наша команда проведет 29 октября против «Северстали», а завершат минчане выездную серию 31 октября встречей с нижегородским «Торпедо».

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Колосов стал первым белорусским голкипером, сыгравшим в НХЛ
28 октября 2024 11:46

Алексей Колосов стал первым белорусским голкипером, сыгравшим в НХЛ

Белорусы завоевали 4 медали на молодёжном чемпионате мира по борьбе
28 октября 2024 11:40

Белорусы завоевали 4 медали на молодёжном чемпионате мира по борьбе

В Минске прошёл турнир по кёкусинкай каратэ «Кубок Минска»
28 октября 2024 10:50

В Минске прошёл турнир по кёкусинкай каратэ «Кубок Минска»