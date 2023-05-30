Прямой эфир

Собянин: в результате атаки беспилотников никто серьёзно не пострадал

30 мая 2023 07:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В результате атаки беспилотными летательными аппаратами в Москве никто серьезно не пострадал, об этом заявил мэр российской столицы. На подлете к городу было сбито несколько беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Собянин: в результате атаки беспилотников никто серьёзно не пострадал-1

Как рассказал Сергей Собянин, рано утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий, выясняют обстоятельства случившегося.

В целях безопасности жильцы эвакуированы. В некоторых районах перекрыто автомобильное движение. Аэропорты работают в обычном режиме. Точное количество беспилотников, запущенных для атаки на Москву, пока неизвестно. В Минобороны России назвали случившееся террористической атакой. 

Мэр Москвы попросил доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию. 

# Международная политика # Сергей Собянин # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Установлен новый мировой рекорд по количеству людей на орбите Земли
30 мая 2023 06:46

Установлен новый мировой рекорд по количеству людей на орбите Земли

Германия теряет статус ведущей страны Европы
30 мая 2023 06:45

Германия теряет статус ведущей страны Европы

В Айове разбирают завалы после обрушения многоквартирного дома
30 мая 2023 06:43

В Айове разбирают завалы после обрушения многоквартирного дома