Собянин: в результате атаки беспилотников никто серьёзно не пострадал

Новости России. В результате атаки беспилотными летательными аппаратами в Москве никто серьезно не пострадал, об этом заявил мэр российской столицы. На подлете к городу было сбито несколько беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как рассказал Сергей Собянин, рано утром 30 мая в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий, выясняют обстоятельства случившегося.

В целях безопасности жильцы эвакуированы. В некоторых районах перекрыто автомобильное движение. Аэропорты работают в обычном режиме. Точное количество беспилотников, запущенных для атаки на Москву, пока неизвестно. В Минобороны России назвали случившееся террористической атакой.

Мэр Москвы попросил доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию.