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Германия теряет статус ведущей страны Европы

30 мая 2023 06:45
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Экономический локомотив Европы рискует пойти под откос. Опасения по поводу будущего ФРГ появились в европейских СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Германия теряет статус ведущей страны Европы-1

Долгое время движущей силой континента была Германия. Она считалась ведущей экономикой Евросоюза и не раз помогала выбираться из кризиса. Но теперь стабильность региона под ударом. Ведь сам Берлин столкнулся с рядом кризисов. Основной – энергетический. В результате политическая и экономическая устойчивость страны нарушена, обстановка дестабилизируется по всей Европе. 

# Европейский союз # Новости Германии # Фотофакт

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