Германия теряет статус ведущей страны Европы

Экономический локомотив Европы рискует пойти под откос. Опасения по поводу будущего ФРГ появились в европейских СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экономический локомотив Европы рискует пойти под откос. Опасения по поводу будущего ФРГ появились в европейских СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Долгое время движущей силой континента была Германия. Она считалась ведущей экономикой Евросоюза и не раз помогала выбираться из кризиса. Но теперь стабильность региона под ударом. Ведь сам Берлин столкнулся с рядом кризисов. Основной – энергетический. В результате политическая и экономическая устойчивость страны нарушена, обстановка дестабилизируется по всей Европе.