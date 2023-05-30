Германия теряет статус ведущей страны Европы

Долгое время движущей силой континента была Германия. Она считалась ведущей экономикой Евросоюза и не раз помогала выбираться из кризиса. Но теперь стабильность региона под ударом. Ведь сам Берлин столкнулся с рядом кризисов. Основной – энергетический. В результате политическая и экономическая устойчивость страны нарушена, обстановка дестабилизируется по всей Европе.