Установлен новый мировой рекорд по количеству людей на орбите Земли

С запуском КНР корабля "Шэньчжоу-16" во вторник, 30 мая, побит мировой рекорд по числу одновременно находящихся на орбите Земли людей, пишет РИА Новости. Сейчас там 17 космонавтов.

Прошлый рекорд был установлен 16 сентября 2021 года, когда на орбите одновременно присутствовали четырнадцать человек. 7 космонавтов находились на МКС (два россиянина, трое американцев, японец и француз), три китайских космонавта в корабле "Шэньчжоу-12" и четыре американца в рамках частной миссии на корабле Crew Dragon. До этого рекорд был установлен в 1995 году, когда на орбите в одно время присутствовали 13 человек.

Китайский "Шэньчжоу-16" стартовал на ракете "Чанчжэн-2" сегодня в 4 часа утра по минскому времени. В составе экипажа 3 космонавта из КНР, которых на орбитальной станции "Тяньгун" ждут 3 их соотечественника. Касаемо МКС, сейчас одновременно там находятся экипажи нескольких кораблей: российского, американского, а также частной миссии. Всего на станции в настоящее время одиннадцать человек.

