СNN: в посылке для Дональда Трампа был сильный яд

Новости США. Американские спецслужбы перехватили посылку, содержащую яд и адресованную президенту США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вся корреспонденция, направляемая в Белый дом, всегда предварительно сортируется и проверяется на отдельном объекте.

Исследование показало, что в конверте содержался рицин – смертельно опасный яд. Он вызывает головную боль, тошноту, внутреннее кровотечение и отказ работы некоторых органов. ФБР и Секретная служба пытаются выяснить, откуда была отправлена посылка и есть ли другие похожие отправления в почтовой системе страны.