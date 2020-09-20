Прямой эфир

СNN: в посылке для Дональда Трампа был сильный яд

20 сентября 2020 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Американские спецслужбы перехватили посылку, содержащую яд и адресованную президенту США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вся корреспонденция, направляемая в Белый дом, всегда предварительно сортируется и проверяется на отдельном объекте. 

СNN: в посылке для Дональда Трампа был сильный яд-1

Исследование показало, что в конверте содержался рицин – смертельно опасный яд. Он вызывает головную боль, тошноту, внутреннее кровотечение и отказ работы некоторых органов. ФБР и Секретная служба пытаются выяснить, откуда была отправлена посылка и есть ли другие похожие отправления в почтовой системе страны.

СNN: в посылке для Дональда Трампа был сильный яд-4

Администрация Трампа пока не давала комментариев по поводу инцидента.

# Отравления # Дональд Трамп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Лондоне на митинге против карантина и вакцинации от коронавируса задержали более 30 человек
20 сентября 2020 12:44

В Лондоне на митинге против карантина и вакцинации от коронавируса задержали более 30 человек

Ливни на юге Франции вызвали наводнения. Людей эвакуируют
20 сентября 2020 12:34

Ливни на юге Франции вызвали наводнения. Людей эвакуируют

Сергей Орджоникидзе прокомментировал приглашение Светланы Тихановской на встречу СМИД ЕС в Брюсселе
20 сентября 2020 12:05

Сергей Орджоникидзе прокомментировал приглашение Светланы Тихановской на встречу СМИД ЕС в Брюсселе