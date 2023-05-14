СМИ: Владимир Зеленский встретился с Олафом Шольцем в Берлине

В Берлине проходит встреча Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет РИА Новости. Зеленского встретил взвод солдат с армейскими почестями. Встречу показывали в прямом эфире немецкие телевизионные каналы в воскресное утро. По завершении встречи Зеленский поедет в Аахен, где ему будет присвоена международная премия имени Карла Великого.

В преддверии визита Зеленского в Германию немецкое правительство утвердило предоставление Киеву пакета военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро.

Глава Украины прибыл в Берлин из Рима сегодня ночью и уже успел провести встречу с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.