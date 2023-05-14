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СМИ: Владимир Зеленский встретился с Олафом Шольцем в Берлине

14 мая 2023 09:13
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В Берлине проходит встреча Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем, пишет РИА Новости. Зеленского встретил взвод солдат с армейскими почестями. Встречу показывали в прямом эфире немецкие телевизионные каналы в воскресное утро. По завершении встречи Зеленский поедет в Аахен, где ему будет присвоена международная премия имени Карла Великого. 

В преддверии визита Зеленского в Германию немецкое правительство утвердило предоставление Киеву пакета военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро. 

Глава Украины прибыл в Берлин из Рима сегодня ночью и уже успел провести встречу с немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Олаф Шольц # Франк-Вальтер Штайнмаер

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