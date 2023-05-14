В Турции начались президентские и парламентские выборы

В Турции открылись избирательные участки для выборов президента и парламента. Граждане выбирают главу государства, который будет управлять страной ближайшие пять лет, и 600 депутатов парламента, пишет РИА Новости.

60,7 миллиона жителей Турции получили право голоса. На участках голосование продлится до 17:00. Явка в представительствах Турции в других странах превысила 53 процента и стала рекордной.

Три человека претендуют на главный пост: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. Высшая избирательная комиссия постановила, что бюллетени не будут переизданы без имени Мухаррема Индже, который ранее объявил о снятии своей кандидатуры.

Ранее в Турции был проведен опрос компанией ORC в период 10 по 11 мая. Согласно исследованию, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу одержит верх в первом раунде президентских выборов в Турции, собрав 51,7 процента голосов.

