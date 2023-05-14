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В Турции начались президентские и парламентские выборы

14 мая 2023 08:26
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В Турции открылись избирательные участки для выборов президента и парламента. Граждане выбирают главу государства, который будет управлять страной ближайшие пять лет, и 600 депутатов парламента, пишет РИА Новости.

60,7 миллиона жителей Турции получили право голоса. На участках голосование продлится до 17:00. Явка в представительствах Турции в других странах превысила 53 процента и стала рекордной.

Три человека претендуют на главный пост: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган. Высшая избирательная комиссия постановила, что бюллетени не будут переизданы без имени Мухаррема Индже, который ранее объявил о снятии своей кандидатуры.

Ранее в Турции был проведен опрос компанией ORC в период 10 по 11 мая. Согласно исследованию, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу одержит верх в первом раунде президентских выборов в Турции, собрав 51,7 процента голосов.
 

# Выборы # Реджеп Тайип Эрдоган

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