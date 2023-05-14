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WP: Зеленский предлагал взорвать трубопровод «Дружба» и оккупировать сёла России

14 мая 2023 08:10
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Президент Украины Владимир Зеленский высказал предложения о том, чтобы оккупировать российские села и подорвать трубопровод «Дружба», который перекачивает нефть в Венгрию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона, опубликованные газетой Washington Post.

Документы также описывают Зеленского как лидера с агрессивными инстинктами. В слитой переписке с помощниками и военным командованием президент Украины не отвергал планы нанести удары по России и одновременно перебросить войска внутрь ее границ. Цель таких действий – получить рычаги влияния на переговоры с Москвой. Кроме того, на одной из встреч Зеленский выразил обеспокоенность, что у ВСУ нет ракет большой дальности, способных достичь мест дислокации войск в России. В ответ на это он предложил атаковать места дислокации ВС России в Ростове-на-Дону, используя для этого беспилотники. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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