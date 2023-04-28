Украинский штаб обороны Артёмовска поражён ракетными войсками России

Удар с российской стороны осуществлен по украинскому объединенному штабу обороны в Артемовске и формированию «Иностранного легиона» в ДНР под Константиновкой. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство РФ.



Удары по украинским войскам были отмечены в окрестностях Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино в ДНР. Также вблизи села Бондарное ликвидирована американская контрбатарейная радиолокационная станция AN/TPQ-50.

Ракетный удар России сорвал продвижение украинских резервов к зоне боевых действий