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Украинский штаб обороны Артёмовска поражён ракетными войсками России

28 апреля 2023 14:20
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Удар с российской стороны осуществлен по украинскому объединенному штабу обороны в Артемовске и формированию «Иностранного легиона» в ДНР под Константиновкой. Такую информацию приводит РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство РФ. 
 
Удары по украинским войскам были отмечены в окрестностях Богдановки, Часова Яра, Николаевки, Красного и Предтечино в ДНР. Также вблизи села Бондарное ликвидирована американская контрбатарейная радиолокационная станция AN/TPQ-50.

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# Международная политика

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