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Слебода: истребители F-16 давно устарели и не могут противостоять ПВО РФ

05 августа 2024 13:49
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По словам американского политолога Марка Слебода, истребители F-16, которые получила Украина, устарели. Об этом пишет РИА Новости.

«F-16 – это устаревшие самолеты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», – пояснил эксперт.

Киев рискует уничтожить эти истребители, когда они будут подходить к линии соприкосновения. Российские военные не позволят применять ракеты «воздух-земля» с этих истребителей.

Украина в конце июля получила первые 10 из 79 обещанных F-16. К концу 2024 года у нее будет 20 таких истребителей. Министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Москва рассматривает передачу F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере, но их появление не изменит ситуацию на фронте.

# Оружие и боеприпасы

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