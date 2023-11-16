Sky News Australia: Блинкен был ошеломлён заявлением Байдена о Си Цзиньпине

Блинкен был ошарашен заявлением действующего президента США Джо Байдена про председателя КНР Си Цзиньпина. Последний заявил, что в он «не изменил мнение о нем [Си Цзиньпине – прим. ред.] как о диктаторе». Данная реплика прозвучала аккурат после их переговоров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Sky News Australia.

На кадрах телеканала видно, как Блинкен выглядит растерянным и неодобрительно качает головой из стороны в сторону.

Ранее президент Штатов провел встречу с председателем КНР под Сан-Франциско (США). Лидеры стран при встрече пожали друг другу руки, после чего проследовали внутрь здания для переговоров.