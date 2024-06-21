Силы ПВО РФ сбили за ночь 114 беспилотников ВСУ

За ночь силы ПВО России сбили 114 единиц беспилотной авиации (БПЛА), тем самым предотвратив террористическую атаку киевских властей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

70 беспилотных аппаратов были уничтожены над Крымом и Черным морем, 43 БПЛА – над территорией Краснодарского края и один – над Волгоградской областью.

Шесть неэкипажных катеров ВМС Украины в северо-западной части Черного моря были также уничтожены. В Краснодаре в ходе атаки БПЛА были разрушены здания, а на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе произошел пожар.

Киев регулярно предпринимает попытки атаковать цели в России с помощью беспилотников.