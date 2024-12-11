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Белорусы отметились результативными действиями в заокеанских лигах

11 декабря 2024 19:51
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За океаном продолжаются матчи регулярных чемпионатов НХЛ и АХЛ, в которых принимают участие и белорусские исполнители, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы отметились результативными действиями в заокеанских лигах-2

В сильнейшей лиге планеты «Калгари» Егора Шаранговича на выезде оказался сильнее «Нэшвилла» со счетом 4:3. Белорусский нападающий сыграл во второй тройке нападения. Всего он провел на льду без малого 17 минут, один раз бросил по воротам, заблокировал два броска соперника. В нынешнем сезоне у Шаранговича 22 матча в НХЛ, в которых он набрал 8 очков.

Белорусы отметились результативными действиями в заокеанских лигах-4

Голевая передача защитника Ильи Соловьева помогла «Калгари» одержать верх над «Манитобой» в поединке регулярного чемпионата АХЛ с результатом 6:1. Игрок обороны отметился ассистом на 45-й минуте, что позволило упрочить преимущество команды. Кроме того, он один раз бросил по воротам и закончил встречу с показателем полезности «+1». В текущем розыгрыше у Соловьева 14 очков в 20 матчах при показателе полезности «+15».

# Хоккей

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