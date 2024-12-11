Белорусы отметились результативными действиями в заокеанских лигах

За океаном продолжаются матчи регулярных чемпионатов НХЛ и АХЛ, в которых принимают участие и белорусские исполнители, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сильнейшей лиге планеты «Калгари» Егора Шаранговича на выезде оказался сильнее «Нэшвилла» со счетом 4:3. Белорусский нападающий сыграл во второй тройке нападения. Всего он провел на льду без малого 17 минут, один раз бросил по воротам, заблокировал два броска соперника. В нынешнем сезоне у Шаранговича 22 матча в НХЛ, в которых он набрал 8 очков.