Шотландия готовится провести второй референдум о независимости

Новости Шотландии. Второй референдум по вопросу отделения от Великобритании собираются провести в Шотландии. На следующей неделе стоит ожидать публикации соответствующего законопроекта. Это станет первым шагом на пути организации референдума.

Политики отмечают, что голосование должны провести прежде, чем Великобритания покинет Европейский союз, если это необходимо для защиты интересов Шотландии. На предыдущем референдуме о независимости Шотландии сторонники отделения проиграли – около 55% проголосовавших выступили против такого шага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.