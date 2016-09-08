Шотландия готовит референдум о выходе из Великобритании

Новости Шотландии. Сепаратистские настроения вновь одолевают Шотландию. Страна готовит референдум о выходе из Великобритании. Северная часть туманного Альбиона крайне недовольна «Брекситом». По мнению горцев, этот процесс – прямой путь к экономической пропасти.

При этом официальный Эдинбург не против остаться с ЕС и в политическом и в финансовом смыслах. Население Шотландии пока не определилось – уйти по-английски из соединенного королевства хочет чуть больше половины населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.