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Шотландия готовит референдум о выходе из Великобритании

08 сентября 2016 05:58
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Новости Шотландии. Сепаратистские настроения вновь одолевают Шотландию. Страна готовит референдум о выходе из Великобритании. Северная часть туманного Альбиона крайне недовольна «Брекситом». По мнению горцев, этот процесс – прямой путь к экономической пропасти.

При этом официальный Эдинбург не против остаться с ЕС и в политическом и в финансовом смыслах. Население Шотландии пока не определилось – уйти по-английски из соединенного королевства хочет чуть больше половины населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Референдум

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