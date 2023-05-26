Шольц намерен позвонить Путину в скором времени

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kölner Stadt-Anzeiger.

Шольц заявил, что с момента последнего общения с президентом России прошло время и он намерен позвонить Путину снова.

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За прошедший год они созванивались много раз, сказал канцлер Германии. Он планирует поддерживать связь с российским лидером. На переговорах Путин всегда отличается вежливостью, невзирая на разницу в позициях. По словам канцлера, они беседуют подолгу, порой по часу, а иногда по полтора часа.

В последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре прошлого года. Несмотря на разницу во взглядах на конфликт в Украине, немецкие власти считают необходимым регулярно поддерживать связь с российским лидером в расчете на достижение определенного прогресса.