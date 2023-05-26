В центре Краснодара произошёл взрыв, который привел к повреждению зданий

В Краснодаре на центральной улице Морская произошел взрыв, который привел к повреждению одного из зданий, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Мэр города Евгений Наумов сообщил, что офисное здание и жилой дом получили повреждения в результате происшествия. Также сообщается, что на улице Гаражной частично повыбивало окна, а рядом в частном доме повреждена кровля.

По предварительным данным, никто не пострадал. На место инцидента выехали экстренные службы. Причина ЧП устанавливается. В своем Telegram-канале Наумов просит жителей сохранять спокойствие.