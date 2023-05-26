Пресс-служба Токаева: Казахстан не собирается вступать в какие-либо союзные государства

Казахстан не собирается образовывать или вступать в какие-либо союзные государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, передает РИА Новости.

Он отметил, что сегодня Россия и Беларусь проявляют более тесное сближение. Желдибай подчеркнул, что интегрирование в рамках Евразийского экономического союза должно идти сугубо по экономическим рельсам. Каждое решение, принятое в рамках объединения, обязано приносить результат каждому отдельному участнику и гражданам всех государств ЕАЭС, добавил он.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.