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Пресс-служба Токаева: Казахстан не собирается вступать в какие-либо союзные государства

26 мая 2023 08:13
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Казахстан не собирается образовывать или вступать в какие-либо союзные государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай, передает РИА Новости.

Он отметил, что сегодня Россия и Беларусь проявляют более тесное сближение. Желдибай подчеркнул, что интегрирование в рамках Евразийского экономического союза должно идти сугубо по экономическим рельсам. Каждое решение, принятое в рамках объединения, обязано приносить результат каждому отдельному участнику и гражданам всех государств ЕАЭС, добавил он.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

# Международная политика # Касым-Жомарт Токаев

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