Когда-то «быстрая еда» была очень дешевой, но на фоне экономических трудностей в Королевстве поднять цены пришлось всем. Закупочная стоимость продуктов выросла, в связи с чем подорожали и готовые блюда. Сегодня один прием такой пищи обойдется примерно в 10 фунтов стерлингов, а это около 30 белорусских рублей. Статус доступного всем британский фастфуд утратил.