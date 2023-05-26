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В Великобритании цены ставят антирекорды – даже фастфуд стал дорогим

26 мая 2023 08:10
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Новости Великобритании. Очередной печальный рекорд установили цены в Британии. Стоимость фастфуда выходит в лидеры подорожания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Великобритании цены ставят антирекорды – даже фастфуд стал дорогим-1

Когда-то «быстрая еда» была очень дешевой, но на фоне экономических трудностей в Королевстве поднять цены пришлось всем. Закупочная стоимость продуктов выросла, в связи с чем подорожали и готовые блюда. Сегодня один прием такой пищи обойдется примерно в 10 фунтов стерлингов, а это около 30 белорусских рублей. Статус доступного всем британский фастфуд утратил.  

# Кризис в ЕС # Новости Великобритании # Фотофакт

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