На десятом Пекинском Сяншаньском форуме министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские Вооруженные силы успешно решают задачи специальной операции, в то время как армия Украины терпит значительные потери. Об этом пишет РИА Новости.

Он сообщил, что украинская армия потеряла свыше 90 тысяч человек и около 600 танков. Также Шойгу заявил, что Запад пытается воспользоваться Украиной для нанесения России стратегического поражения. Однако, несмотря ни на что Москва готова к тому, чтобы обсуждалось разрешение украинского кризиса и дальнейшего совместного сосуществования с Западом, констатировал министр обороны.

Украинские Вооруженные силы ведут наступление, но, как ранее отметил президент РФ Владимир Путин, результатов не достигли. Зато Россия спокойно движется к реализации целей спецоперации, подчеркнул лидер Российской Федерации.

