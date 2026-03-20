6 стран заявили, что готовы внести вклад в обеспечение безопасности в Ормузском проливе, но не уточнили как

К международным новостям. Европейские страны решили совместно бороться с нарастающим энергетическим кризисом, который спровоцировал ближневосточный конфликт. Франция, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, к которым присоединилась и Япония – объявили о своей готовности внести свой вклад в обеспечение безопасности в Ормузском проливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своем совместном заявлении они резко осудили атаки Ирана на гражданские торговые суда в Персидском заливе, удары по нефтегазовым объектам и перекрытие пролива, через который проходит до 25% мировых поставок нефти и нефтепродуктов. Его блокировка привела к резкому росту цен на энергоносители во всем мире, что вызывает опасения по поводу далеко идущих глобальных экономических последствий. Авторы заявления потребовали от Тегерана немедленно прекратить минирование, ракетные и беспилотные удары и любые другие попытки блокировать пролив для коммерческого судоходства и выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН.

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Однако самого главного в заявлении так и не прозвучало. Ни европейские страны, ни Япония ни слова не сказали как именно они готовы обеспечить безопасность судоходства. Франция заявила о подготовке миссии по сопровождению судов с участием европейских и других государств. Однако, это произойдет лишь после прекращения огня и стабилизации обстановки.