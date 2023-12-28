Серьёзные наводнения в Таиланде затронули почти 3,5 млн местных жителей

Около миллиона домохозяйств пострадали от наводнения в тайской провинции Наратхиват. Всего удар стихии затронул почти три с половиной миллиона местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько дней страну заливали непрерывные дожди. В результате отдельные населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Однако теперь, по заявлениям синоптиков, пик непогоды пройден и максимальный уровень угрозы позади. Сегодня стихия бушует в соседней Мьянме.