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Серьёзные наводнения в Таиланде затронули почти 3,5 млн местных жителей

28 декабря 2023 11:44
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Около миллиона домохозяйств пострадали от наводнения в тайской провинции Наратхиват. Всего удар стихии затронул почти три с половиной миллиона местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серьёзные наводнения в Таиланде затронули почти 3,5 млн местных жителей-1

Несколько дней страну заливали непрерывные дожди. В результате отдельные населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира. Однако теперь, по заявлениям синоптиков, пик непогоды пройден и максимальный уровень угрозы позади. Сегодня стихия бушует в соседней Мьянме.

# Наводнение

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