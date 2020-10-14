Сергей Лавров: конституционная реформа – наиболее оптимальная форма диалога в Беларуси

Новости Беларуси. В России считают встречи западных лидеров с Тихановской вмешательством во внутренние дела Беларуси. Такое заявление Сергей Лавров сделал в интервью местным радиостанциям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что, если государства хотят помочь белорусскому народу, они должны пресечь какие-либо ультиматумы с чьей-либо стороны, а также не допускать призывов к насильственным протестам.

А вот предложенную Президентом Беларуси конституционную реформу в Москве назвали хорошей возможностью завязать общенациональный диалог с участием всех политических сил.