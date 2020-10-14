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В Испании запретили гендерные различия при оплате труда

14 октября 2020 10:10
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Новости Испании. В Испании запретили различия по половому признаку при оплате труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании запретили гендерные различия при оплате труда-1

Соответствующий указ одобрило правительство страны. Теперь мужчины и женщины Испании будут получать одинаковую зарплату за выполнение одних и тех же задач. Вскоре размеры выплат будут пересмотрены.

Отметим, согласно данным статистики, в 2018 году представительницы прекрасного пола получали в год 21 тысячу евро, в то время как доход мужчин в той же должности составлял более 26,5 тысяч. То есть разница в зарплатах составляла более 21 %.

# Деньги # Фотофакт

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