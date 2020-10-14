В Испании запретили гендерные различия при оплате труда

Новости Испании. В Испании запретили различия по половому признаку при оплате труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий указ одобрило правительство страны. Теперь мужчины и женщины Испании будут получать одинаковую зарплату за выполнение одних и тех же задач. Вскоре размеры выплат будут пересмотрены.

Отметим, согласно данным статистики, в 2018 году представительницы прекрасного пола получали в год 21 тысячу евро, в то время как доход мужчин в той же должности составлял более 26,5 тысяч. То есть разница в зарплатах составляла более 21 %.