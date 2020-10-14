В Индии не менее 9 человек погибли из-за обрушения стены

Новости Индии. Не менее 9 человек погибли в результате обрушения стены в индийском городе Хайдарабад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе жертв маленький ребенок.

ЧП произошло из-за наводнений, вызванных обильными дождями. На месте происшествия работают спасатели. Сколько человек было в зданиях и возле них в момент происшествия, неизвестно. Под завалами могут находиться пострадавшие.