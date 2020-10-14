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В Индии не менее 9 человек погибли из-за обрушения стены

14 октября 2020 10:20
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Новости Индии. Не менее 9 человек погибли в результате обрушения стены в индийском городе Хайдарабад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе жертв маленький ребенок.

В Индии не менее 9 человек погибли из-за обрушения стены-1

ЧП произошло из-за наводнений, вызванных обильными дождями. На месте происшествия работают спасатели. Сколько человек было в зданиях и возле них в момент происшествия, неизвестно. Под завалами могут находиться пострадавшие.

В Индии не менее 9 человек погибли из-за обрушения стены-4

За последние несколько дней это уже второй подобный инцидент.

# Обрушение дома # Фотофакт

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