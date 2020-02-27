Саудовская Аравия частично закрывает границы из-за коронавируса

Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия приостановила въезд с целью паломничества на территорию страны из-за распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия приостановила въезд с целью паломничества на территорию страны из-за распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также временно будет запрещен въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых фиксируется большое число заболевших.
Минздрав Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран
О случаях выявления пневмонии нового типа сообщают все больше европейских государств.
Первые заболевшие появились в Румынии и Норвегии. Наиболее серьезная ситуация по-прежнему в Италии. Здесь COVID-19 выявлен у 400 граждан.