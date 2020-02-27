Саудовская Аравия частично закрывает границы из-за коронавируса

Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия приостановила въезд с целью паломничества на территорию страны из-за распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также временно будет запрещен въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых фиксируется большое число заболевших.

Минздрав Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран

О случаях выявления пневмонии нового типа сообщают все больше европейских государств.