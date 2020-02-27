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Саудовская Аравия частично закрывает границы из-за коронавируса

27 февраля 2020 08:39
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Новости Саудовской Аравии. Саудовская Аравия приостановила въезд с целью паломничества на территорию страны из-за распространения коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саудовская Аравия частично закрывает границы из-за коронавируса-1

Также временно будет запрещен въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых фиксируется большое число заболевших.

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О случаях выявления пневмонии нового типа сообщают все больше европейских государств.

Саудовская Аравия частично закрывает границы из-за коронавируса-4

Первые заболевшие появились в Румынии и Норвегии. Наиболее серьезная ситуация по-прежнему в Италии. Здесь COVID-19 выявлен у 400 граждан.

# Коронавирус # Фотофакт

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