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Сараево назван самым грязным городом на земле

13 декабря 2023 19:56
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Столицу Боснии и Герцеговины назвали самым грязным городом на земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сараево назван самым грязным городом на земле-1

Эксперты выделяют несколько причин лидерства в антирейтинге, однако основные – это сжигание твердого топлива домохозяйствами и выхлопные газы от автомобилей. Ранее власти Сараево обещали сделать город безуглеродным к 2035 году. Однако, их планы под угрозой из-за экономической ситуации в стране. Из-за роста цен люди неохотно меняют автомобили на новые и согревают дома более дешевым топливом.

# Экология

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