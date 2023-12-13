Сараево назван самым грязным городом на земле

Эксперты выделяют несколько причин лидерства в антирейтинге, однако основные – это сжигание твердого топлива домохозяйствами и выхлопные газы от автомобилей. Ранее власти Сараево обещали сделать город безуглеродным к 2035 году. Однако, их планы под угрозой из-за экономической ситуации в стране. Из-за роста цен люди неохотно меняют автомобили на новые и согревают дома более дешевым топливом.