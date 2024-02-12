Самолёт врезался в здание в Мексике

Один человек погиб, еще пять получили ранения при аварийной посадке небольшого самолета в Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за технических проблем ему пришлось экстренно приземлиться на один из пляжей. Несмотря на все усилия пилота, машина врезалась в здание, в котором находился вольер с морскими черепахами. В момент происшествия там было много туристов, один из них погиб. Все находившиеся на борту самолета, а это пять человек, получили небольшие травмы и доставлены в больницы.