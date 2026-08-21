Всемирная конференция робототехники стартовала в Пекине

В Пекине стартовала Всемирная конференция робототехники. Она продлится до 23 августа и собрала более 300 компаний из Китая и других стран. На площадке представлено свыше двух тысяч экспонатов, а число сопутствующих мероприятий по сравнению с 2025 годом удвоилось и превысит 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставочная зона занимает около 55 тысяч квадратных метров и разделена на четыре павильона. Здесь показывают, как роботы используются в промышленности, складской логистике, грузоперевозках, общественном питании, розничной торговле, медицине, сфере оздоровительных услуг, обеспечении безопасности на производстве и аварийно‑спасательных операциях. Впервые на конференции появилась отдельная «Улица робототехники» для потребительского сегмента. На ней робот‑повар готовит фирменные блюда, а посетители могут приобрести лимитированные товары с талисманом конференции. Организаторы отмечают: интерес к робототехнике растет, а новые разработки показывают, насколько быстро меняется отрасль и расширяются возможности ее применения.